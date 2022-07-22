Маккабиада: израильская бейсбольная команда вышла в финал и сразится за золото с США

Тяжелый полуфинал стал чередой ошибок канадской команды, что позволило Израилю выиграть со счетом 6:5 и добиться права играть в финале с американской командой.

В напряженном полуфинале Маккабиады на Мемориальном поле Эзры Шварца в Раанане сборная Израиля по бейсболу возрастом до 18 лет победила Канаду со счетом 6:5. Теперь предстоит решающая игра против США.

Полуфинальная игра в четверг началась на странной ноте: израильский питчер Эй Джей Эйзенштат забил два мяча в начале первого тайма. Первая подача позволила Джошу Голдсильверу перейти на третью базу, а вторая принесла ему счет, обеспечив Канаде преимущество 1:0.

Израиль вышел вперед в диком третьем иннинге, который можно назвать комедией ошибок. Лиам Сагив вышел на поле, Надав Махлин вышел на поле из-за помех кэтчера, а стартовый питчер Канады, Зеев Сальсберг, вывел еще одного игрока на поле, загрузив базу при одном ауте в иннинге. Затем Лирр Фризем вышел на поле после ошибки шорт-стопа, что позволило забить два очка.

Еще одна пробежка появилась, когда бросок кэтчера Бена Сильвермана на второй мяч пролетел над головой второго бейсмена в попытке поймать Фризма на краже. Затем Фризем был забит своим братом, Каем, для четвертой пробежки в этом иннинге, после чего наступление закончилось. Гости с севера закончили игру с непростительными шестью ошибками.

Канадский игрок Ноа Меровиц продвинулся на третью базу после того, как ответный бросок кэтчера Наору попал в биту Бена Сильвермана, стоявшего в бэттерском боксе между подачами. К сожалению для Канады, Хосе Баутисты не было в Раанане, чтобы сделать незабываемый хоум-ран, но Сильверман, сделав одиночный RBI, сравнял счет до 4:4.

Хозяева поля вырвались вперед на один удар: Надав Махлин и Авиад Шехтер сделали два глубоких дабл-дабла, которые на многих бейсбольных площадках с нормальными размерами стали бы хоум-ранами. Но дальние стены аутфилда, образовавшиеся из-за футбольного поля, примыкающего к бейсбольному полю, спасли ее от поражения.

По ходу заключительного иннинга обе команды усиленно поддерживались своими болельщиками. Скандирование «оле» с канадской скамейки соревновалось с песнями на иврите израильтян.

Махлин вышел на поле в последнем иннинге, чтобы спасти игру при счете 5:4 в пользу Израиля. Питчер рано попал в беду, пропустив первых двух игроков. Первый бейсмен Коул Рутман быстро забил мяч в правое поле, что привело к победе Мачлина и сравняло счет в игре.

Еще одна критическая ошибка сыграла против Канады: Солли Венер попытался забить с пропущенного мяча.

Израильтяне воспользовались физическими и психологическими ошибками Канады. Питчер Дэниел Пресс вывел из игры первого игрока, а затем допустил ошибку при броске мяча, что позволило Каю Фризему благополучно добраться до базы.

В следующей атаке Майкл Сигал отбил один мяч через левый бок, сделав решающий удар по базе. Он вывел свою команду в финальную игру, хотя поединок с американцами будет нелегким.

«Это будет трудная игра, но мы знаем, что можем победить, если будем играть на максимуме», — сказал Эли Купиецки, питчер команды Израиля.

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