Мансур Аббас: мы страдаем каждый день, чтобы быть партнерами по коалиции

Председатель «Раам» Мансур Аббас в последние дни оказался в центре обсуждений по поводу посадки деревьев в Негеве. На следующий день после предъявления коалиции ультиматума, в среду вечером Аббас дал интервью каналу и заявил: «Мы страдаем каждый день, чтобы быть партнерами по коалиции».

Об этом сообщает Israel National News.

Замечания Аббаса последовали за бойкотом его партии в Кнессете в знак протеста против посадки в Негеве деревьев, так как на эти владения претендуют бедуины. В последние дни Аббас твердо стоял на своем, призывая к прекращению посадки и содействию регулирования бедуинских поселений. Он также патрулировал территорию и присоединился к протестующим.

«Мое присутствие дало людям адрес, по которому можно было передать их боль и требования», — сказал Аббас. «К сожалению, нам пришлось закончить его в первый день, а не в третий. Мы не имеем права существовать без Негева, и наша лояльность там».

За последние два дня в Негеве вспыхнули беспорядки из- за посадки, и молодые бедуины бросали камни в автомобили и полицейские участки и даже бросали камни на железнодорожные пути, чтобы остановить их. У Аббаса было послание для этих людей: «Даже если вы правы — насилие, поджоги машин и забрасывание камнями понять невозможно. Это ослабляет справедливую борьбу молодых людей, которые борются за свои средства к существованию».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что бедуины продолжают беспорядки в пустыне Негев.

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