Бедуины продолжают беспорядки в пустыне Негев

Беспорядки в Негев продолжились вечером в среду, уже после того, как посадки деревьев в местности, на которую претендуют и государство, и бедуины, были временно приостановлены.

Можно даже сказать, что волнения захватывают все новые области. В Рахате арестовано 6 человек после того, как на центральной площади бедуины жгли покрышки и бросали камнями в полицию. 4 человека арестованы в Сегев-Шалом. Еще двое задержаны в Тель-Шеве за забрасывание камнями полицейского участка. По шоссе 25 снова невозможно проехать без риска получить удар камнем.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Всего по итогам ночи арестовали 30 подозреваемых в беспорядках.

Правительство продвигает комплексный план урегулирования порядка в Негеве.

План включает в себя легализацию от 10 до 12 непризнанных бедуинских деревень в Негеве. В четверг начнутся переговоры между заинтересованными сторонами. Посадки ККЛ в проблемной зоне приостановлены на неизвестный срок, но продолжатся там, где это не вызывает споров.

РААМ продолжает бойкотировать коалицию и говорит, что депутаты снова начнут голосовать на следующей неделе, только если в конце этой начнутся всеобъемлющие переговоры по урегулированию ситуации в Негев.

Депутат и министр Зеев Элькин наоборот уверяет, что посадки продолжатся даже в спорных местах: «Если премьер-министр хочет, пусть останавливает это сам».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что два офицера ЦАХАЛ были убиты вчера ночью в ходе перестрелки в долине реки Иордан.

В ночь на четверг два офицера были застрелены солдатами по причине ошибки идентификации вблизи тренировочной базы Наби-Муса в долине реки Иордан.

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