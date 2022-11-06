Ликуд рассматривает возможность назначения временного спикера Кнессета вместо Мики Леви

«Ликуд» рассматривает вопрос о назначении временного спикера Кнессета вместо Мики Леви, чтобы партия получила полный контроль над Кнессетом и чтобы избежать задержек с формированием следующего правительства, аналогично запросу Еш Атид в июне 2021 года. Об этом было объявлено сегодня утром, пишет 7 канал.

Согласно сообщению, Ликуд заинтересован в получении контроля над Кнессетом с момента приведения к присяге нового Кнессета, не дожидаясь этапа формирования нового правительства.

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