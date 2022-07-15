Мансур Аббас: Я против улучшения отношений с Саудовской Аравией в ущерб Иордании

07:38, Сегодня
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Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

Партия РААМ в лице Мансура Аббаса выступила против исключения Иордании из цепочки перелетов в Саудовскую Аравию. Аббас считает, что взаимодействие с любой страной в регионе не должно «происходить за счет Иордании».

Глава партии РААМ Мансур Аббас выступил против прямых рейсов из Израиля в Саудовскую Аравию, утверждая, что они вредят отношениям Израиля с Иорданией.

Аббас заявил, что соглашение, по которому Саудовская Аравия разрешит прямые рейсы из Израиля израильским мусульманам для участия в хадже, ежегодном паломничестве в Мекку, является проблематичным.

«Мы против соглашения, которое отменяет участие Иордании. Иордания должна быть партнером в любом соглашении в регионе», — сказал он.

Аббас также прокомментировал израильско-американский спор по поводу визита президента Джо Байдена в Восточный Иерусалим. Он сказал: «Восточный Иерусалим является столицей палестинского народа, государство Израиль оккупирует территории, и мы выступаем за мирное соглашение, основанное на границах 1967 года».

В своем выступлении Аббас определил израильских арабов как «палестинцев» — термин, который он избегал использовать во время предыдущей избирательной кампании. Тогда он подчеркивал гражданский аспект идентичности и существования израильских арабов.

«Курсор» писал, что Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве между США и Израилем.  Этот шаг был предпринят после того, как специальный посланник США Роберт Мэлли предупредил ранее в этом месяце, что Ирану осталось «всего несколько недель» до получения достаточного количества обогащенного урана для создания атомного оружия.

Ранее наш сайт сообщал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля.

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Автор материала:
Орли Шендт
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