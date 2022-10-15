Масштабный пожар в заповеднике Аяла: подробности

17:13, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Работу спасателей осложняет сильный ветер. На помощь пожарным бригадам были направлены самолеты пожарной авиации.

На севере долины реки Иордан вспыхнул крупный пожар.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что пожарные и волонтеры с утра работают над тушением пожара в заповеднике «Аяла» на севере долины реки Иордан, в районе населенных пунктов Рош-Бекаа и Аргман.

«Пожар распространяется … по нескольким направлениям и угрожает плантациям фиников и упаковочным цехам», — говорится в сообщении.

Также, по информации СМИ, работу спасателей осложняет сильный ветер. На помощь пожарным бригадам были направлены самолеты пожарной авиации.

Как сообщал Курсор, 15 сентября в лесу Кфар-ха-Хореш вспыхнул масштабный пожар, на его ликвидацию отправили пять расчетов Службы пожарной охраны, а также привлекли авиацию.

Пожар начался на открытой местности недалеко от города Мигдаль-Ха Эмек. Огонь не сразу удалось взять под контроль. Спасатели не исключали возможности распространения пожара, вплоть до населенных пунктов, но эвакуация жителей не проводилась.

По словам спасателей, возгорание леса произошло в самом сердце Кфар-ха-Хореш, пожарные делали все возможное, чтобы быстрее остановить пламя и не допустить его распространения.

Курсор писал ранее, что 10 сентября, в мошаве Магшимим в Ха-Шароне произошел пожар, в результате которого загорелось несколько зданий. На место происшествия приехали бригады спасателей, которые работали на трех направлениях, чтобы оперативно взять огонь под контроль.

Еще мы писали, что в церкви города Гизы в Египте собралось около пяти тысяч человек, в результате давки вспыхнула деревянная отделка стен. Сообщается о 35 погибших.

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