Масштабный пожар в заповеднике Аяла: подробности

Отмечается, что пожарные и волонтеры с утра работают над тушением пожара в заповеднике «Аяла» на севере долины реки Иордан, в районе населенных пунктов Рош-Бекаа и Аргман.

«Пожар распространяется … по нескольким направлениям и угрожает плантациям фиников и упаковочным цехам», — говорится в сообщении.

Также, по информации СМИ, работу спасателей осложняет сильный ветер. На помощь пожарным бригадам были направлены самолеты пожарной авиации.

Как сообщал Курсор, 15 сентября в лесу Кфар-ха-Хореш вспыхнул масштабный пожар, на его ликвидацию отправили пять расчетов Службы пожарной охраны, а также привлекли авиацию.

Пожар начался на открытой местности недалеко от города Мигдаль-Ха Эмек. Огонь не сразу удалось взять под контроль. Спасатели не исключали возможности распространения пожара, вплоть до населенных пунктов, но эвакуация жителей не проводилась.

По словам спасателей, возгорание леса произошло в самом сердце Кфар-ха-Хореш, пожарные делали все возможное, чтобы быстрее остановить пламя и не допустить его распространения.

Курсор писал ранее, что 10 сентября, в мошаве Магшимим в Ха-Шароне произошел пожар, в результате которого загорелось несколько зданий. На место происшествия приехали бригады спасателей, которые работали на трех направлениях, чтобы оперативно взять огонь под контроль.

Еще мы писали, что в церкви города Гизы в Египте собралось около пяти тысяч человек, в результате давки вспыхнула деревянная отделка стен. Сообщается о 35 погибших.