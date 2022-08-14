Пожар в египетской церкви унес жизни 35 человек

По меньшей мере 35 человек погибли и 45 получили ранения в воскресенье во время пожара в церкви в египетском городе Гиза.
Об этом сообщили в Jpost.
Пожар вспыхнул, когда около пяти тысяч верующих собрались на мессу в церкви Абу Сифин в районе Имбаба, вызвав давку.
Египетское издание сообщило, что в церкви была деревянная отделка стен, из-за этого возгорание могло распространиться на большой площади.
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси поручил местным чрезвычайным службам локализовать возгорание и оказать помощь пострадавшим.
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