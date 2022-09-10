В мошаве Магшимим произошел пожар: первые подробности

Сегодня, 10 сентября, в мошаве Магшимим в Ха-Шароне произошел пожар, в результате которого загорелось несколько зданий.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место происшествия приехали бригады спасателей, которые работали на трех направлениях, чтобы оперативно взять огонь под контроль. Им удалось локализовать пожар. Нескольким жилым домам и складу был нанесен ущерб. Людей внутри домов спасатели не обнаружили.

«Курсор» писал ранее, что недалеко от Бейт-Шемеша вспыхнули несколько лесных и полевых пожаров. Из-за того, что огонь начал быстро распространяться и приближаться к жилым домам, людей начали эвакуировать. К его тушению привлекли 30 пожарных расчетов, а также 4 самолета.

Еще мы писали, что из-за аномальной жары на Испанию обрушились сильные пожары. В огненную ловушку в результате стихийного бедствия попали пассажиры поезда, направлявшегося из Валенсии в Сарагосу. В результате происшествия пострадали 20 человек, трое из них получили серьезные ожоги.

Напомним, что на Европу в этом году обрушилась аномальная жара, которая привела к серьезным последствиям, в частности к масштабным лесным пожарам. Согласно данным, пожар уничтожил уже 662,8 тыс. га.