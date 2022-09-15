Привлечена авиация: в лесу Кфар-ха-Хореш вспыхнул пожар

Сегодня днем, 15 сентября, в лесу Кфар-ха-Хореш вспыхнул масштабный пожар, на его ликвидацию отправили пять расчетов Служба пожарной охраны, а также привлекли авиацию.
Об этом сообщает издание davar1.
Пожар начался на открытой местности недалеко от города Мигдаль-Ха Эмек. Огонь пока не удалось взять под контроль. Спасатели не исключат возможности распространение пожара, вплоть до населенных пунктов, но эвакуация жителей пока не проводится.
Пожарный отметил, что речь идет о возгорании леса в самом сердце Кфар-ха-Хореш, сейчас спасатели делают все возможное, чтобы быстрее остановить пламя и не допустить его распространение.
Подробности чрезвычайного происшествия выясняются.
«Курсор» писал ранее, что 10 сентября, в мошаве Магшимим в Ха-Шароне произошел пожар, в результате которого загорелось несколько зданий. На место происшествия приехали бригады спасателей, которые работали на трех направлениях, чтобы оперативно взять огонь под контроль.
Еще мы писали, что в церкви города Гизы в Египте собралось около пяти тысяч человек, в результате давки вспыхнула деревянная отделка стен. Сообщается о 35 погибших.
Напомним, что в Испании огонь перебросился на один из пассажирских поездов, следовавших в Сарагосу.