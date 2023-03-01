Массовые протесты в Израиле: Бен-Гвир выступил с призывом к полиции

На фоне столкновений полиции с протестующими Бен-Гвир призвал к «нулевой терпимости к анархистам».

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил полицейским, что должна быть «нулевая терпимость к анархистам» на фоне массовых протестов против запланированной судебной реформы, в результате которых к полудню было арестовано как минимум 23 человека.

Проводя ситуационную оценку с комиссаром национальной полиции и начальником полиции Тель-Авива, Бен-Гвир направил свои комментарии к протестующим, «которые нападают на полицейских, прорываются через полицейские барьеры и ведут к анархии».

Бен-Гвир хранил молчание более 12 часов с тех пор, как в воскресенье вечером радикальные поселенцы учинили беспорядки в палестинском городе Хавара, поджигая дома и автомобили в отместку за смертоносную стрельбу террористов по израильтянам.

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Кроме того, демонстрации выходят из-под контроля: в Хайфе напали на офицера полиции.