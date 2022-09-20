Медики помочь не смогли: в Раане с женщиной произошел трагический случай

Парамедики, прибывшие на место инцидента, увидели женщину в бессознательном состоянии, у нее было множество тяжелых травм.

Во вторник, 20 сентября, в Раане 61-летняя женщина попала в дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, спасти ее не удалось.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи (МАДА), которая никак не смогла помочь пострадавшей. Женщину зажало автобусом, и она получила множество тяжелых травм. Ее вытащили из-под колес общественного транспорта без признаков жизни.

Сотрудники полиции начали расследовать обстоятельства и причины аварии.

«Курсор» писал ранее, что 18 сентября, на шоссе № 6 возле развязки Кирьят-Гат произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало не менее пяти человек. По предварительной информации, грузовик перевернулся на дороге и рухнул на несколько легковых автомобилей.

Еще мы писали, что солдат ЦАХАЛа получил ранения средней степени тяжести во вторник, 20 августа, в результате дорожно-транспортного происшествия. Начато расследование обстоятельств аварии.

Напомним, что с начала 2022 года в Израиле в результате ДТП погибло 228 человек, из них 70 — пешеходы. Самыми уязвимыми группами в случае автомобильной аварии являются пожилые люди и дети. Число жертв в возрасте 65 лет и старше в Израиле в 2,2 раза выше по сравнению с другими странами-членами ОЭСР.