На юге Израиля перевернулось авто ЦАХАЛа: что известно

Солдат ЦАХАЛа получил ранения средней степени тяжести во вторник, 20 августа, в результате ДТП.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что автомобиль ЦАХАЛа перевернулся возле контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом на юге Израиля.

Прибывшие на место происшествия медицинские бригады оказали помощь раненому, который позже был доставлен в больницу. и еще трем военнослужащим, получившим легкие травмы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал Курсор, в феврале лейтенант Амит Итач, которой было 20 лет, из кибуца Адамит, погибла в результате столкновения двух автомобилей возле мошава Яара в Западной Галилее.

Два 21-летних парня из кибуца Аялон, находившиеся в машине молодой женщины, получили тяжелые и средние травмы в результате аварии.

Водитель другого автомобиля, участвовавшего в аварии, 20-летний житель Мазраа, скрылся с места происшествия и позже был арестован.

По словам парамедика Адриана Окампо, когда они прибыли на место происшествия, они увидели два помятых автомобиля, один из которых лежал на крыше вверх дном. Двое молодых людей находились в машине, а один лежал снаружи.

«Молодая женщина была без сознания с тяжелой мультисистемной травмой. Двое других молодых людей были в сознании и получили травмы головы и конечностей. Мы оказали жизненно необходимую медицинскую помощь этим троим на месте, поместили их в отделение интенсивной терапии и срочно эвакуировали в больницу», — сказал врач.

Также Курсор информировал о том, что на севере Израиля произошло трагическое ДТП. Инцидент случился на трассе 889, вблизи поселка Яара. В этом трагическом дорожно-транспортном происшествии погибла молодая женщина. Также были раненые.