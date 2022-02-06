Медики рассказали, сколько пациентов с коронавирусом могут умереть в больницах Израиля

По словам медиков, хотя Омикроном болеют легко, но если он уже приводит к тяжелой болезни, то пациенты недалеки от того, к чему приводила Дельта.

В Израиле фиксируется медленное снижение заболеваемости коронавирусом. Однако медики все равно выражают обеспокоенность количеством ростом количества летальных исходов. Так, заведующий терапевтическим отделением больницы «Адаса Эйн Керем» профессор Дрор Мевурах предположил, что умереть может каждый пятый пациент с тяжелым течением коронавируса.

Об этом он рассказал во время интервью радиостанции «Галей ЦАХАЛ».

По его словам, Омикроном болеют уже легче, чем другими штаммами. Однако, если Омикрон и приводит к тяжелой болезни, то перенести ее очень сложно.

Профессор также критически высказался о действиях минздрава, заявив, что ведомство не извлекло урока за два года пандемии. По словам Мевураха, до сих пор не хватает врачей и медсестер.

Ранее Курсор сообщал, что ученые рассказали, без какого витамина риски заболеть коронавирусом возрастают в разы.

Кроме того, мы писали, что медики назвали четыре скрытых симптома Омикрона.

Также наш портал сообщал, что медики назвали препараты, которую могут справиться со штаммом Омикрон.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.