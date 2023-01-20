Медики-репатрианты массово меняют профессию: в чем причина

Согласно закону, каждый врач-репатриант обязан отучиться пять месяцев в ульпане, а затем еще и пройти обучение на специализированных курсах по медицинскому ивриту.

Нехватка учителей иврита привела к парадоксальному явлению. В Израиле не хватает медицинских специалистов, при этом врачи-репатрианты вынуждены по полгода ждать своей очереди на обучение в ульпане.

Об этом пишет портал Детали.

Отмечается, что, согласно закону, каждый врач-репатриант обязан отучиться пять месяцев в ульпане, а затем еще и пройти обучение на специализированных курсах по медицинскому ивриту. Без этого медики не могут начать работать в Израиле.

Доктор Андрей Розовский, врач-эндоскопист, репатриировался из москвы* в октябре 2022 года и все еще не начал учить иврит, хотя и стремился к этому.

«Я обращался в разные ульпаны, везде одна и та же проблема: не хватает учителей. Соответственно, не хватает классов, и люди не могут начать изучение иврита» , — рассказывает он.

Доктор София Лильчук, детский врач, репатриантка из россии, закончила «базовый» ульпан в июне 2022 года. С тех пор она ждет своей очереди на обучение в медицинском ульпане уже 7 месяцев.

«За 2022 год, по данным министерства алии, в Израиль репатриировались 1120 врачей. Они могли бы серьезно укрепить систему здравоохранения. Но, по оценкам, несколько сотен из них все еще ждут своей очереди на обучение в ульпане. Между тем, у них заканчивается «корзина абсорбции», которую государство выплачивает лишь 6 месяцев. В итоге специалисты вынуждены искать другую работу, часто – низкоквалифицированную. Врачи с дипломами и опытом идут работать уборщиками и продавцами», — говорится в материале.

Ранее Курсор писал, что Израиль утвердил программу приема «экстренных» репатриантов из россии*. В ближайшие месяцы ожидается увеличение потока беженцев из рф из-за объявленной там мобилизации.

Информация для репатриантов: список центров, где можно экстренно сменить статус. Для вновь прибывших в Израиль предлагается список центров экстренной репатриации, где можно пройти консульскую проверку и сменить статус на репатрианта.

Как сообщал Курсор, около 6 500 граждан россии прибыли в Израиль с 21 сентября, при этом 135 во въезде было отказано. Более 900 из них имели репатриационные визы или заявили о соответствии Закону о возвращении.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!