Паразиты в Кинерете: количество пострадавших растет

Любому человеку, купавшемуся в Кинерете и страдающему воспалением глаз, покраснением, болью, ощущением «инородного тела» в глазах, рекомендуется обратиться к офтальмологу для диагностики и лечения.

Сегодня утром число зарегистрированных случаев заражения после купания в Галилейском море возросло до 30.

Считается, что за вспышкой инфекций стоит грибковый паразит Microsporidia.

Так, последней и 30-й пострадавшей стала 22-летняя девушка. Она поступила сегодня утром с легкой травмой одного глаза в отделение неотложной помощи больницы Бейлинсон в Петах-Тикве после купания в Галилейском море.

Ее отпустили домой, прописав глазные капли.

Напомним, что министерство здравоохранения расследует предполагаемое присутствие микроспоридий, внутриклеточных спорообразующих паразитических грибов, в Кинерете (Галилейское море) после того, как 29 человек были госпитализированы с проблемами со зрением.

В последние дни министерство получило сообщения от офтальмологов о растущем числе людей, которые были госпитализированы из-за сильного воспаления роговицы, рубцевания роговицы и, в более серьезных случаях, нарушения зрения.

У 29 пациентов имелись поражения роговицы, характерные для инфекции микроспоридиями.

Минздрав начал эпидемиологическое расследование, из которого пока выяснилось, что по крайней мере часть заболевших купалась на разных пляжах Кинерета.

В свете предварительных выводов министерство рекомендовало купающимся носить средства защиты глаз, такие как очки, во время плавания в Кинерете и избегать любого контакта глаз с водой, чтобы предотвратить заражение.

Любому человеку, купавшемуся в Кинерете и страдающему воспалением глаз, покраснением, болью, ощущением «инородного тела» в глазах, рекомендуется обратиться к офтальмологу для диагностики и лечения.

В минздраве подчеркнули, что питьевая вода из Кинерета не представляет опасности.

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