Медицинская ассоциация Израиля объявила однодневную забастовку в четверг

Из-за забастовки больницы в четверг будут работать по субботнему графику, и будут проводиться только спасательные процедуры.

Медицинская ассоциация Израиля объявила, что в четверг она проведет однодневную забастовку во всех больницах и медицинских организациях в знак протеста против ряда недавних нападений на медицинский персонал, последнее из которых произошло в понедельник вечером в Хадассе, госпитале на горе Скопус в Иерусалиме.

Об этом сообщает Israel National News.

Мэр Иерусалима Моше Лев сказал в ответ: «Мы должны искоренить насилие в отношении медиков, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства, и мы сделаем это. Я укрепляю врачей и медицинский персонал, которые работают день и ночь для здоровья всех людей, и призываем нападавших предстать перед судом».

Объявление было сделано на следующий день после того, как члены семьи пациента, который был эвакуирован в критическом состоянии в больницу Хадасса на горе Скопус в Иерусалиме, устроили беспорядки в отделении интенсивной терапии после того, как им сообщили о его смерти.

Десятки членов семьи пострадавшего, жители восточного Иерусалима, выломали двери и окна, разрушили стойку медсестер и избили медперсонал.

Вызванные на место происшествия охранники больницы и сотрудники полиции смогли восстановить порядок. Двое медицинских работников получили легкие ранения и были доставлены в реанимационное отделение больницы.

Ранее наш сайт писал, что живущая в Израиле россиянка устроила дебош в магазине из-за незнакомой украинки. Израиль принимает большое количество беженцев из Украины, которые бегут от войны, начатой россиянами. Рядовые израильтяне собирают гуманитарную помощь, помогают беженцам обустроиться. Но есть в Израиле и те, кто поддерживает путина.