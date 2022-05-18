Посол Израиля впервые за 50 лет вручил верительные грамоты президенту Чада

Возобновление отношений произошло после достигнутых в 2019 году соглашений между бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу и покойным президентом Чада Идрисом Деби Итно.

Во вторник израильский дипломат впервые за 50 лет вручил верительные грамоты президенту Чада.

Бен Бургель, посол-нерезидент во многих африканских странах, включая Сенегал, Гамбию и Гвинею, вручил свои верительные грамоты президенту Чада Махамату Идрису Деби Итно.

«Это важная веха в углублении отношений между Чадом и Израилем с момента их возобновления в 2019 год», — говорится в сообщении посольства Израиля в Сенегале. — Посол Бургель и его команда будут работать над укреплением сотрудничества между двумя странами в областях, представляющих взаимный интерес, таких как изменение климата, сельское хозяйство, управление водными ресурсами и здравоохранение».

Израиль и Чад объявили о восстановлении дипломатических отношений в январе 2019 года после того, как Чад разорвал отношения с Израилем в 1972 году из-за давления со стороны ливийского лидера Муаммара Каддафи. Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с бывшим президентом Чада Идрисом Деби Итно, чтобы договориться и об расширении двустороннего сотрудничества.