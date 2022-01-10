Медицинский центр Шиба предложил план работы для персонала заболевшего Covid

Медицинский центр «Шиба» в Тель-ха-Шомер представил план, согласно которому медицинские работники, в том числе врачи и медсестры, будут продолжать работать в больницах, даже если у них положительный результат теста на COVID-19 , до тех пор, пока у них нет симптомов заболевания.

Об этом сообщает Israel National News.

Целью этого плана является гарантирование работы больницы, а также сохранение персонала на работе, обеспечив при этом безопасность пациентов.

«Бессимптомный сотрудник, получивший первый положительный тест более 48 часов назад, сможет вернуться к работе, даже если еще не прошло десять дней карантина, если его тест на антиген окажется отрицательным, или если его ПЦР положительный, но у него наблюдается высокий уровень антител».

«Медицинский работник с симптомами заболевания сможет вернуться к работе, если прошло более 24 часов с тех пор, как у него в последний раз была температура выше 37,5 градусов по Цельсию, или если он «чувствует себя хорошо и может вернуться к работе», а его тест на антиген отрицательный, либо его тест ПЦР положительный, и у него высокий уровень антител».

Предложение поступило в связи с тем, что министерство здравоохранения обеспокоено растущим уровнем инфицирования граждан и повышенную нагрузку на больницы, которая увеличится, если часть медицинского персонала будет вынуждена находиться на карантине.

Между тем, Израильская медицинская ассоциация выступила против этого плана, а ее председатель, профессор Цион Хагай : «Мы никаким образом не согласимся с возможностью того, что инфицированные врачи продолжат свою работу, подвергая опасности пациентов и медицинский персонал».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Израиле за сутки выявлено больше 20 тысяч новых больных коронавирусом.

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