Беннет: 40% населения могут заразиться Covid в этой волне

В Израиле число случаев заражения за последнюю неделю увеличилось почти в четыре раза по сравнению с предыдущей. Министерство здравоохранения сообщило о 17 518 новых случаях заражения в субботу.

«Данные, представленные на заседании кабинета министров, показывают, что здесь, в Израиле, в общей сложности от двух до четырех миллионов граждан будут заражены во время этой текущей волны», —заявил Беннет.

Об этом сообщает France 24.

Нехватка тестов создала огромное давление на правительство, что заставило их пересмотреть свою политику тестирования и с пятницы назначить ПЦР-тесты, наиболее точные, только для людей из группы риска и старше 60 лет.

Любой другой должен пройти тест на антиген, будь то дома или у врача.

Однако тестов на антигены в аптеках по всей стране не хватает, и люди часами стоят в очередях.

Беннет повторил, что сделает все возможное, чтобы избежать локдауна, который, по его словам, не оказался эффективной мерой против распространения высоко инфекционного штамма Омикрон и может нанести тяжелый удар по экономике.

«Наша цель остается прежней — максимально поддерживать функционирование экономики и защищать наиболее уязвимых», — сказал он.

Напомним, что «Курсор» ранее писал о том, что 2 тысячи медицинских работников в настоящее время не работают из-за COVID-19.

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