«Меньше Зеленского, больше Сильман»: Беннет рассказал о своих ошибках на посту премьера

Уходящий премьер-министр сказал, что ему следовало уделять больше времени поддержке депутатов своей партии: должно было быть «меньше Зеленского, больше Сильман».

Уходящий премьер-министр Нафтали Беннет рассказал о своих ошибках на работе, о политических изменениях, которые, по его мнению, нужны Израилю, и о том, подходит ли лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу для руководства в новом интервью в субботу вечером.

Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид объявили в понедельник о своем решении распустить кнессет 24-го созыва после всего лишь одного года пребывания у власти из-за их неспособности дольше сохранять свою узкую, политически разнообразную коалицию.

Согласно их коалиционному соглашению, на этой неделе Лапид станет временно исполняющим обязанности премьер-министра.

Беннет призвал к более инклюзивному подходу к политике в Израиле и прекращению практики «аннулирования» определенных партий их политическими оппонентами.

Прежде чем коалиция Беннета пришла к власти, Израиль прошел через серию изнурительных и безрезультатных выборов, при этом ни одна партия не смогла сформировать коалицию большинства, поскольку различные политические фракции отказывались заседать вместе со своими оппонентами в правительстве.

Беннет заявил в субботу, что правительство не должно зависеть от «крайностей», таких как ультраправые оппозиционеры Бецалель Смотрич и Итамар Бен Гвир из партии «Религиозный сионизм» или коалиционная партия «Раам» во главе с Мансуром Аббасом, но что они не должны быть исключены.

«Будет ли правительство, зависящее от Бен-Гвира и Смотрича, хорошим для Израиля? Нет. Я не говорю, что они запрещены, но правительство не может зависеть от них, — сказал Беннетт. — Этот год доказал, что нехорошо зависеть от крайностей».

Он также отказался исключать участие в коалиции под руководством Нетаниягу, который в прошлом году возглавлял нападки на него со стороны оппозиции.

«Сейчас Израилю нужно правительство, которое просто работает», — сказал он.

«Я не даю оценок, — сказал он о Нетаниягу. — Все зависит от того, что он будет делать».

Беннет также сказал, что ему следовало больше сосредоточиться на управлении собственной партией и внутренней политике, пока он был премьер-министром, и меньше на достижении прогресса с международными лидерами, включая украинца Владимира Зеленского и Мохаммеда бен Заида из Объединенных Арабских Эмиратов, известного как МБЗ.

Собственная правая партия Беннета «Ямина» оказалась одним из слабых звеньев коалиции. Член партии Идит Сильман покинула коалицию в апреле, сократив ее до паритета 60-60 с оппозицией и спровоцировав кризис, приведший к ее краху. Нир Орбах из «Ямины» ушел в отставку в начале этого месяца, оставив коалицию в меньшинстве и нанеся ей смертельный удар.

«Даже будучи премьер-министром, вы должны посвящать 30-40 процентов своего времени политике, — Беннет. — Меньше Зеленского, больше Сильман. Меньше МБЗ и больше Нира Орбаха».

«Это не ее вина. Это моя вина. Люди из машины [Нетаниягу] и Смотрича превратили ее в лгунью, мошенницу и фантазерку… а я был занят Ираном», — сказал Беннет о Сильман.

Беннет заявил, что он сильно изменился за год своего пребывания в должности.

«Я не буду никого демонизировать, — сказал он. — Сегодня я тот, кто хочет верить в хорошее во всех и объединять».

«Вместе, вместе, вместе. Как? Это сложно», — отметил он.

«Я хочу вернуться, — добавил он. — Я думаю, что я был премьер-министром, который пытался делать добро для своего народа и своей страны. Думаю, мне это удалось. Народ Израиля решит».

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