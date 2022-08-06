Мэр Ашкелона сообщил о ситуации в городе после обстрелов

Мэр Ашкелона Томер Глам созвал совещание для оценки ситуации в муниципальном ГМЛ.

Об этом сообщил maariv.co.il.

По информации мэра, на ​​данный момент по городу выпущено около 20 ракет, никто не пострадал на его территории, семеро пострадавших эвакуированы в больницу Барзилай.

На совещание в муниципальном ГМЛ мэр пригласил руководителей аварийно-спасательных комплексов и представителей полиции, МВД и Командования тыла. Оценка обстановки выявила, что с начала операции «Рассвет» до настоящего часа по городу Ашкелон было выпущено 7 залпов из 20 ракет. В черте города падений нет.

В медицинский центр Барзилай доставлены семь пострадавших, в том числе пятеро пострадавших от нервного переживания и двое с легкими травмами, полученными в результате срочной эвакуации.

Муниципалитет Ашкелона просит жителей города оставлять двери зданий открытыми и снять блокировку кодовыми замками, чтобы прохожие могли попасть во время тревоги на охраняемую территорию.

Томер Глам: «Нашей основной задачей является спасение жизней, и поэтому я прошу жителей и впредь придерживаться инструкций Командования тыла, которые, как было доказано, спасают жизни».

Команды муниципалитета Ашкелона развернуты в полевых условиях и работают с полной отдачей, чтобы помочь жителям. Горячая линия муниципалитета доступна 24 часа в сутки.