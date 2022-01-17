Мэр Хадеры отстранен от работы на полгода из-за обвинений в мошенничестве

Такое решение приняла комиссия по отстранению глав местных администраций, против которых поданы обвинительные заключения.

Мэр Хадеры Цви Гендельман был отстранен от должности из-за обвинений в мошенничестве и обмане общественного доверия. Срок отстранение – полгода. Его обвинили в преступлениях еще в октябре 2021 года. Предполагается, что он продвигал интересы некоего строительного подрядчика в обмен на то, что тот поддержит его на муниципальных выборах. Кроме того, он также обвиняется в попытках помешать следственному процессу.

Обвинительное заключение предполагает, что строительный подрядчик Сами Леви продвигал кандидатуру политика на выборах мэра Хадеры в 2013 году. В прокуратуре уверены, что из-за этого Гендельман был ему должен, а потому помогал в продвижении его проектов.

Комиссии предлагали снять Гендельмана с должности на год, но предложение было отклонено. При принятии решения комиссия учитывала заслуги Гендельмана перед городом, а также его армейское прошлое. Так, политик был бригадным генералом, командовал дивизией.

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