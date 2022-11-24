Мэрия Хайфы обратилась в суд, чтобы запретить забастовку работников

Сегодня, 24 ноября, муниципалитет Хайфы обратился в Региональный суд по трудовым спорам с просьбой о запрете забастовки своих служащих.

Об этом сообщает издание News.walla.

Рабочий комитет муниципалитета объявил о проведении забастовки два дня назад из-за того, что мэрия Хайфы не выполняет условия трудового соглашения, утвержденного решением суда.

«Курсор» писал ранее, что 24 ноября, в четверг, в школах Хайфы планировали провести всеобщую забастовку. Ее организация возникла на фоне нехватки уборщиков и обусловленной этим санитарной угрозой.

Еще мы писали, что в сентябре 2022 года работники мэрии Хайфы провели 24-часовую предупредительную забастовку. Они пытались протестовать против «длительного ущерба», который наносит им мэр города Эйнат Калиш-Ротем. Инициатором забастовки выступил председатель организации работников мэрии Амнон Идо, который разослал письма трудящимся всех отделов муниципалитета с призывом не выходить на работу.

Напомним, что во вторник, 15 ноября, должна была состояться бессрочная забастовка Ассоциации ветеринарных врачей, но ее так и не провели. Гистадрут отказался ее поддерживать, потому что она была объявлена явочным порядком, без соблюдения определенных правил.