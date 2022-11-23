В Хайфе школы планируют забастовки

24 ноября, в четверг, в школах Хайфы планируют провести всеобщую забастовку.

Об этом сообщает издание «Детали».

Ее проведут на фоне забастовки муниципальных работников, которая началась из-за нехватки уборщиков и обусловленной этим санитарной угрозой.

В ней планируют принять участие школьники из обычных учебных заведений, начиная с первых классов и старше. Школе в сфере специального образования планируют провести занятия по обычному графику.

Ранее партия Ноам в рамках коалиционных переговоров выдвинула новое требование, касающееся 100% финансирования всех заведений для изучения Торы, а не только тех, что принадлежат к «Агудат Исраэль» и ШАС.

По мнению гендиректорка «Верные Торе и работе» Шмуэля Шатаха, если это требование будет удовлетворено, то произойдет углубление социального и экономического неравенства. Он аргумент эту точку зрения тем, что требование политической силы относится к частным школам ‒ месту, где преимущественно получают образование дети из состоятельных семей.

«Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ готовит операцию по возвращению похищенного тела израильтянина в Дженине.