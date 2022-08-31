СМИ: переговоры между Израилем и Катаром провалились

Журналисты сообщили, что произошла отмена запланированный беседы между премьер-министром Яиром Лапидом и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, потому что Израиль захотел обнародовать переговоры. Этот фактор привел к провалу диалога.

В отчете, который опровергается МИД, сказано, что израильская сторона попросила катарскую разрешить открыть консульство в Дохе, чтобы обслуживать израильтян, которые, согласно ожиданиям, посетят Катар из-за Чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает новостное агентство i24 News.

Между Израилем и Катаром отсутствуют дипломатические отношения, но обе страны имеют открытые каналы диалога, которые преимущественно касаются помощи государства Персидского залива сектору Газа, находящемуся под контролем ХАМАС.

Израильских болельщиков допустят в Катар для посещения футбола, а также Израиль заявил, что планирует открыть свое воздушное пространство для международных рейсов, которые будут проходить по пути в Катар и из Катара во время чемпионата.

В отчете сказано, что израильская сторона надеялась открыть консульство и после оставить его открытым в качестве постоянного дипломатического представительства. В период 1995-2000 годов в Катаре было израильское торговое представительство, но вряд ли он присоединится к другим странам Персидского залива и установить полные связи с Израилем из-за его отношений с Ираном.

Ранее мы рассказывали, что бывшего депутата Кнессета Азми Бишала, бежавшего в Катар, подозревают в мошенничестве с финансированием.

Также «Курсор» сообщал, что посол Израиля в ООН предупредил, что ядерное соглашение с Ираном не помешает стать ему ядерным государством. Также он сказал что из-за сделки будет нанесен вред всему миру.

Кроме этого, недавно Иран закрыл свои сухопутные границы с Ираком, что обусловлено беспорядками в Багдаде.