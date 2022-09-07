Командир КСИР: Израиль является «главной угрозой безопасности Ирана»

В среду, 7 сентября, в рамках встречи с офицерами Ирана во время военных учений, Рашид сказал, что иранская ядерная программа, национальные интересы и безопасность находятся под угрозой из-за «криминальных сионистских чиновников». По его мнению, их деятельность координируют и прикрывают США.

Об этом сообщает иранское новостное агентство «Тасним».

«Сионистский режим – это главная угроза безопасности Ирана. Все правительства, которые сотрудничают и помогают этому режиму в его агрессии против безопасности Ирана, заплатят свою цену», – заявил командир КСИР и добавил, что Тегеран ответит «решительно и пропорционально».

Рашид дал этот комментарий через день после выхода видеообращения премьер-министра Израиля Яира Лапида. Он, находясь на авиабазе возле современных истребителей F-35 израильских ВВС, прокомментировал ядерное соглашение, а также добавил, что страна будет действовать «против тех, кто стремится причинить нам вред».

По словам Лапида, пока что рано говорить о срыве ядерной сделки между мировыми государствами и Ираном, но это не мешает Израилю быть готовым к «любой угрозе и любому сценарию».

«Если Иран продолжит испытывать нас, он обнаружит длинную руку и возможности Израиля. Мы будем продолжать действовать на всех фронтах против терроризма и против тех, кто стремится причинить нам вред», – сказал он и дополнительно напомнил о соглашении с Байденом касаемо того, что США не будет препятствовать Израилю защищаться от врагов.

Ранее мы рассказывали, что в МАГАТЭ не могут гарантировать, что ядерная программа Ирана носит «исключительно мирный характер». Также там заявили о накоплении иранской стороной запасов обогащенного урана, которые в 19 раз превышают лимит, предусмотренный соглашением 2015 года.

Также «Курсор» сообщал, что, по информации журналистов, ядерная сделка с Ираном больше не обсуждается. Возможно, это обусловлено требованиями Тегерана касаемо прекращения расследования МАГАТЭ.