Махмуд Аббас призвал США открыть американское консульство в Восточном Иерусалиме

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился сегодня (четверг) в штаб-квартире президента в Рамаллахе с американским советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Журналисты пишут, что Аббас проинформировал своего гостя о том, что он назвал «деструктивными мерами и преступлениями, совершенными новым израильским оккупационным правительством с целью разрушить решение о двух государствах и подписанные соглашения, а также закрыть дверь для возможности установления мира и безопасности в регионе».

В беседе с Салливаном Аббас предупредил об опасности, якобы присущей израильской политике, и ее последствиях. Он попросил американскую администрацию немедленно вмешаться, «пока не поздно», чтобы остановить «односторонние шаги Израиля, продолжающееся строительство в поселениях, ежедневные убийства, вторжение в палестинские города и поселки, нарушение неприкосновенности мечети Аль-Акса и святынь ислама и христианства в Иерусалиме, отказ от подписанных соглашений и пиратский захват палестинских налоговых денег».

В этом контексте Аббас подчеркнул, что «мы не примем продолжения этих израильских преступлений, мы будем бороться с ними и защищать права нашего народа, нашей страны и наших святых мест». Кроме того, Аббас попросил американскую администрацию открыть американское консульство в Восточном Иерусалиме.

Ранее мы рассказывали, что министр обороны Галант встретился с советником по нацбезопасности США.

Также «Курсор» сообщал, что премьер-министр Нетаниягу поговорил с премьер-министром Великобритании и советником США по нацбезопасности.

Помимо этого посол Израиля ООН Гилад Эрдан раскритиковал данные организации о потерях израильтян в результате терактов в ПА.