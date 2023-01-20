Боррель жестко раскритиковал лаврова из-за спекуляций на теме Холокоста

Боррель жестко раскритиковал политическое руководство россии, которое спекулирует на теме Холокоста, чтобы оправдать агрессивную политику москвы.

Заявление Борреля касательно последних высказываний лаврова было обнародовано на сайте Европейской службы внешних действий.

«Современная Европа построена на пепле Холокоста, это определяющее и ужасное наследие европейской истории. На следующей неделе мы отметим Международный день памяти жертв Холокоста. Недавние комментарии российского министра иностранных дел лаврова, обвинившего «Запад» в стремлении к «окончательному решению» для россии, полностью неуместны, неуважительны и оскорбляют память шести миллионов евреев и других жертв, которых системно убивали во время Холокоста», — сказал Боррель.

Боррель также отметил, что новые заявления лаврова являются дополнением его предыдущих антисемитских высказываний. По его словам, россия продолжает манипулировать с правдой, чтобы оправдать свою преступную агрессивную войну против Украины.

«Не существует параллелей между преступлениями нацистской Германии и международной помощью для Украины для защиты ее территории и народа против неоправданной агрессии. россия вторглась в суверенную соседнюю страну, где ежедневно атакует и убивает гражданское население с целью уничтожить страну и всю украинскую нацию. Отрицание Холокоста, его искажение и тривиализация противоречат законодательству ЕС и его ценностям. ЕС едины в обязательстве обеспечить то, чтобы подобные зверства никогда не случились снова», — заявил политик.

Ранее Курсор писал, что Украина обратилась с призывом к еврейским организациям из-за комментариев Лаврова о Холокосте. Официальный представитель министерства иностранных дел Украины призвал еврейские организации осудить комментарии министра иностранных дел рф сергея лаврова, сравнившего меры Запада против россии с Холокостом.

Кроме этого, в РФ сделали абсурдное заявление о схожести США с Гитлером и Наполеоном.

Напомним, что лавров рассказал о новом шаге в развитии отношений с арабским миром.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!