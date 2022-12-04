Международный день борьбы со СПИДом: минздрав обнародовал важные данные

В Израиле в 2021 г. Министерству здравоохранения было сообщено о 367 новых случаях заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году, когда было диагностировано полтора миллиона носителей ВИЧ, наблюдался небольшой рост по сравнению с 2020 годом, что, вероятно, связано с последствиями коронакризиса снижавшего доступность системы здравоохранения.

В Израиле в 2021 г. Министерству здравоохранения было сообщено о 367 новых случаях заболевания.

Каждый год, 1 декабря, в рамках подготовки к Всемирному дню борьбы со СПИДом Министерство здравоохранения (Департамент туберкулеза и СПИДа) публикует данные о заболеваемости и смертности от ВИЧ/СПИДа в Израиле.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году было диагностировано полтора миллиона носителей ВИЧ (небольшой рост по сравнению с 1,45 миллионами в 2020 году). 650 000 человек умерли от болезней, связанных с ВИЧ (таких как туберкулез, рецидивирующая пневмония, лимфома и т. д.). По состоянию на конец 2021 года насчитывается 38,4 миллиона носителей ВИЧ. ВОЗ отмечает отмечает увеличение числа носителей в 2021 году (по сравнению с 2020 годом), из-за последствий эпидемии коронавируса, которая снижала доступность системы здравоохранения.

В Израиле в 2021 году Министерство здравоохранения сообщило о 367 новых случаях. Это на 0,8% больше, чем в 2020 году. Однако уровень заболеваемости ВИЧ остается стабильным, по сравнению с 2020 годом и составляет 3,9 случая на 100 000 человек населения. Этот устойчивый показатель наблюдается после нескольких лет снижения числа новых случаев ВИЧ. С 1981 г. до конца 2021 г. в Израиле было выявлено 11 139 случаев инфицирования ВИЧ и больных СПИДом. За этот период в Минздрав поступило сообщение о 1746 летальных исходах.

В 2022 году Министерство здравоохранения предприняло меры по улучшению профилактики инфекций и ранней диагностики, которые включали: Добавление препарата PrEP в корзину в качестве профилактического лечения ВИЧ со скидкой 75% (от 210 до 70 шекелей в месяц). Добавление на проверку на ВИЧ при беременности на всех беременных женщин.

В ближайшие месяцы будут предприняты дополнительные меры, чтобы сделать профилактическое лечение (ДКП, ПКП) доступным в Израиле, с целью снизить риск заражения. Важно помнить, что одним из эффективных способов профилактики ВИЧ и других венерических заболеваний является использование презерватива в качестве средства контрацепции при каждом случайном половом акте.

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