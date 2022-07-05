Михаэли озвучила главную проблему сотрудничества с ультраортодоксами

Мейрав Михаэли рассказала, будет ли ее партия сидеть в одном правительстве с ультраортодоксальными партиями.

Лидер Авода Мейрав Михаэли заявила, что она не исключает участия в правительстве с ультраортодоксальными партиями и что ее партия больше не будет баллотироваться в совместном списке вместе с партией МЕРЕЦ.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В беседе с Channel 13 Михаэли спросили о ее отношении к ультраортодоксальным партиям после того, как она была среди нескольких видных чновников, присутствовавших на свадьбе внучки лидера партии «Яадут а-Тора» Моше Гафни в воскресенье.

Михаэли, которая является стойким сторонником светских прав, сказала, что она не против сотрудничества с партиями харедим, за исключением того факта, что они объединились с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу и его партией «Ликуд».

«Я с большим уважением отношусь к харедимскому сообществу. К сожалению, в последние годы ультраортодоксальные партии приковали себя к Нетаниягу», — сказала Михаэли.

«Я никогда не дисквалифицировала ультраортодоксальные партии, это они дисквалифицировали всех остальных, кроме Нетаниягу. Я думаю, что они платят очень высокую цену, и особенно их общественность платит очень высокую цену за эту зависимость от Нетаниягу», — сказала она 13 каналу.

Михаэли также заявила, что не собирается снова баллотироваться в совместный список с левой партией МЕРЕЦ, хотя недавние опросы показывают, что обе партии испытывают трудности.

Лидер Авода заявила, что прошлые попытки баллотироваться вместе потерпели неудачу.

«Совместный эксперимент Авода и МЕРЕЦ уже провалился. Это эксперимент, который действительно провалился», — сказала она.

Две партии вместе баллотировались на выборах в марте 2020 года, получив семь мест. На выборах в марте 2021 года Михаэли самостоятельно привела Авода к семи местам, а МЕРЕЦ получил шесть.

Михаэли сказала, что вместо этого она хотела создать сильную «левоцентристскую» партию, ориентированную на либеральные ценности.

Комментарии Михаэли прозвучали на следующий день после того, как она присутствовала на ультраортодоксальной свадьбе с другими законодателями, среди которых были министр социального обеспечения Меир Коэн и спикер кнессета Микки Леви из «Еш Атид», министр юстиции Гидеон Саар из «Тиква Хадаша», лидер религиозного сионизма Бецалель Смотрич, член парламента «Ямина» Идит Сильман и депутаты Давид Битан и Мэй Голан от «Ликуда».

«Яадут а-Тора» Моше Гафни, хотя и является частью возглавляемого Нетаниягу блока «Ликуд», рассматривается некоторыми политическими обозревателями как партия, которая потенциально может склонить чашу весов на ноябрьских выборах.

Курсор также сообщал, что депутат Ликуда заявил, что «в этот раз мы сокрушим левых». Депутат от партии Ликуд заявил, что результатом будущих выборов станет сокрушительная победа Ликуда, так как голоса партий «Тиква Хадаша» и «Ямина» перейдут его партии.

Шакед ответила на обвинения Саара о ее переговорах с Нетаниягу. Айелет Шакед заявила, что ее переговоры с Нетаниягу были нацелены на предотвращение выборов, и выдвинула Саару встречные обвинения, что он несколько недель договаривался с людьми из Ликуда.

Наш сайт сообщал слова Либермана: Я могу быть премьер-министром. Либерман уверен, что ему достаточно опыта и знаний, чтобы занять этот пост, однако предупредил, что с правительством Нетаниягу не готов сотрудничать.