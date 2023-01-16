Михаэли раскритиковала Ганца из-за призыва сотрудничать с правительством

Политик считает, что переговоры с новой коалицией — это «капитуляция перед их насилием».

Мейрав Михаэли говорит, что ее партия «Авода» состоящая из 4 человек, не будет вести переговоры с правительством, чтобы смягчить его платформу судебной реформы, а вместо этого выйдет на улицы для проведения протестов.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Политик на заседании фракции своей партии в Кнессете раскритиковала лидера «Лагеря государственников» Бени Ганца, который возобновил свой ранее отвергнутый призыв к правительству провести переговоры с лидерами оппозиционных партий для создания согласованного пакета реформ.

«Нельзя вести переговоры ни с одним ответчиком, который хочет сокрушить судебную систему, которая судит его. Любое обсуждение с «премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром юстиции Яривом Левиным» подробностей статей — это уже капитуляция перед их насилием. Обсуждение специфики пунктов — это, по сути, согласие с тем, чего они хотят, и вопрос только в том, какая цена запрашивается», ‒ сказала Михаэли и пообещала, что партия «Авода» не будет участвовать в подобных переговорах.

Еще до своего призыва Ганц сказал, что продолжит бороться против правительственного плана реформирования системы судов. После своего участия в субботнем протесте он «от всего сердца» поблагодарил каждого, кто присоединился к демонстрации. Бывший министр обороны сказал, что будет «действовать против переворота этого режима и за реформы, но только при широком согласии».

«Курсор» сообщал, что во вторник, 17 января, Лапид встретится с Герцогом.

Помимо этого Нетаниягу заявил, что в стране создают «ложную панику по поводу конца демократии».