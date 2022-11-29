Мики Леви опроверг, что будет «тормозить» назначение спикера Кнессета

Несмотря на публикуемую СМИ информацию, Мики Леви заявил, что когда поступит запрос, он рассмотрит его и в соответствии с законом созовет пленарное заседание.

Во время выступления в Университете Рейхмана нынешний спикер Кнессета Мики Леви заявил, что новое правительство Нетаниягу сменит режим в Израиле.

Об этом сообщает inn.

«Новые коалиционные соглашения доказывают, что нам угрожает не только смена правительства, но и смена режима. Сейчас есть силы, которые хотят иметь власть без ограничений», — заявил Леви.

Также спикер Кнессета пояснил, что «будущее крайне правое и консервативное правительство стремится разрушить все противовесы и все амортизаторы, которые были созданы с большими усилиями».

«Если вы хотите построить конституционную систему Государства Израиль, то нельзя начинать с 11-го этажа с оговоркой о преодолении. Нужно действовать упорядоченно, закреплять права и регулировать все конституционные отношения между органами государственной власти».

Леви уверен, что ни одно правительство не сможет уничтожить израильскую свободу и наши демократические ценности. «Я верю в демократическую культуру, присущую Государству Израиль и его гражданам. Я верю в израильский дух, который будет продолжать бороться за права меньшинств и права в целом», — подчеркнул он.

Комментируя скорое назначение нового спикера Кнессета, Леви сказал: «Вопреки разного рода публикациям, я не намерен намеренно откладывать выборы следующего спикера Кнессета. Я очень уважаю орган, который я возглавляю, и упорядоченная смена правительства, на мой взгляд, является высшей демократической ценностью».

«Когда поступит запрос, я рассмотрю его и созову пленарное заседание в соответствии с законом и постановлением Верховного суда в течение нескольких дней в зависимости от повестки дня пленарного заседания Кнессета», — пояснил Мики Леви.

Ранее Курсор писал, кого Нетаниягу назначит на пост спикера Кнессета. На пост спикера Кнессета в Ликуде обсуждаются три кандидатуры. Вероятно, Нетаниягу озвучит преемника Мики Леви уже сегодня на заседании партии.

Также Курсор сообщал, что Ликуд и «Религиозный сионизм» согласовали кандидатуру на пост спикера Кнессета.