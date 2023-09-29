Микроавтобус перевернулся в Араде, много раненых

Прибывшая на место происшествия бригада MDA предоставила медицинскую помощь пострадавшим и эвакуировала их в больницу "Сорока".

Девять человек в пятницу, 29 сентября, получили легкие травмы вследствие ДТП, произошедшего на трассе 31.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что вблизи города Арад на юге страны перевернулся микроавтобус.

Согласно сообщению, прибывшая на место происшествия бригада MDA предоставила медицинскую помощь пострадавшим и эвакуировала их в больницу "Сорока".

Как сообщал Курсор, 13 сентября на скоростном шоссе 6, недалеко от развязки Кирьят-Гат, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

На дороге столкнулись три грузовика. Парамедики (MDA), прибывшие на место аварии, увидели одного из водителей приблизительно 40 лет, у которого не было пульса и дыхания. Они провели реанимационные действий, но к сожалению, им не удалось стабилизировать его состояние.

Курсор писал ранее, что в ночь с понедельника на вторник, 12 сентября, на шоссе 6 произошла еще одна смертельная авария. Грузовик столкнулся с ограждением и водитель скончался от полученных травм. В сети появилось фотография с места ДТП.

Еще мы писали, что на прошлой неделе на шоссе 85 произошло серьезно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого смертельные травмы получил 28-летний мотоциклист.

Напомним, что на трассе 471, возле Гиват-Шмуэля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. На дороге произошло столкновение двух мотоциклистов с легковым автомобилем.

Читайте также, что в Бат-Яме произошло жуткое ДТП, в результате чего пострадали три человека. Всем раненым была оказана первая медпомощь, после чего их доставили в больницу "Вольфсон" в Холоне.