Миллиардера Льва Леваева задержали для допроса после приземления в Израиле

Он впервые приземлился в Израиле после нескольких лет пребывания за границей.

Миллиардер Лев Леваев в среду приземлился в Израиле и был задержан полицией для допроса по подозрению в совершении налоговых правонарушений и отмывании денег, сообщают СМИ.

Billionaire Lev Leviev landed in Israel on Wednesday and was detained by #police for questioning on suspicion of committing #tax offenses and money laundering.https://t.co/P9yr8Xio3Z — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 21, 2022

Он впервые приземлился в Израиле после нескольких лет пребывания за границей. Он бежал в рф*, когда Израиль начал расследование.

Организация «Лахав 433» израильской полиции расследует Леваева в связи с контрабандным ввозом алмазов в Израиль. Алмазы, ввезенные контрабандой в рамках этого дела, оцениваются в 300 миллионов шекелей.

В рамках расследования выяснилось, что рабочий одной из фабрик Леваева в россии, не имевший судимостей, шесть лет назад якобы переправил большое количество алмазов в Израиль, когда приехал в качестве возвращающегося резидента. Подозреваемый даже спрятал большое количество бриллиантов в своих чемоданах и на теле. Полиция считает, что подозреваемый продал алмазы в Израиле, не сообщив об этом налоговым органам.

В ходе рейда, проведенного детективами отдела международных расследований преступлений, в его доме в 2018 году были обнаружены сотни товарных свидетельств на бриллианты. В том же году по причастности к делу были арестованы шестеро подозреваемых, в том числе сын Леваева. Леваев в то время находился за границей и отказался вернуться в Израиль для допроса.

Ранее редакция сообщала, что мировые страны начали осуждать проведение «референдумов» на территориях Украины, которые попали в оккупацию росссийской армии. Президент Франции назвал это «цинизмом и провокацией».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!