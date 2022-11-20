Израиль закупит мини-установки для переработки органических отходов

Установки, способные перерабатывать до 2 тонн отходов в день.

Самым прогрессивным методом обращения с органическими отходами, который становится все более популярным в мире, является переработка. Министерство охраны окружающей среды Израиля решило приобрести мини-установки, которые будут превращать органические отходы в удобрения, тем самым обогащая почву.

Об этом сообщает издание «Детали».

На реализацию такой идеи было выделено 50 миллионов шекелей. Данные установки для переработки органических отходов разместят в государственных учреждениях, органах местного самоуправления и частных компаниях. С их помощью отходы будут перерабатываться в удобрения и обогащать почву питательными веществами, которую можно использовать в садоводстве.

Согласно данным, в прошлом году в Израиле было захоронено около 6 млн тонн отходов, из которых около 35 процентов составляли органические отходы (испорченные продукты, яичная скорлупа, кофейная и чайная гуща).

Ожидается, что размещение мини-установок уменьшит количество захораниваемых органических отходов и станет еще одним важным шагом, который приведет к сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

«Курсор» писал ранее, что израильское правительство намерено спонсировать исследовательские команды, которые занимаются исследованиями изменения климата в пустынной среде.

Еще мы писали, что в Организации Объединенных Наций признали недостаточными меры стран по сокращению уровня выбросов парниковых газов, влияющих на глобальное потепление.

Напомним, что правительство Израиля одобрило создание национального центра климатических расчетов, благодаря которому можно будет прогнозировать влияние глобального потепления на Ближний Восток.