Минэкономики ведет переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Индией

Ранее на этой неделе в Израиль прибыли высокопоставленные сотрудники министерства промышленности и торговли Индии.

Министерства экономики и промышленности объявили, что ведут переговоры с Индией и находятся в процессе возобновления переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Об этом сообщает Maariv.

На прошлой неделе Израиль прибыли высокопоставленные сотрудники министерства промышленности и торговли Индии в преддверии возобновления переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Израилем и Индией.

Управление внешней торговли Министерства экономики и промышленности сообщает, что общий объем торговли между Израилем и Индией (товары, включая алмазы и деловые услуги) оценивается в 6,33 млрд долларов в 2021 году, из которых 3,6 млрд долларов — экспорт и 2,6 млрд долларов — импорт.