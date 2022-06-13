Минэкономики ведет переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Индией

Министерства экономики и промышленности объявили, что ведут переговоры с Индией и находятся в процессе возобновления переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между двумя странами.
Об этом сообщает Maariv.
На прошлой неделе Израиль прибыли высокопоставленные сотрудники министерства промышленности и торговли Индии в преддверии возобновления переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Израилем и Индией.
Управление внешней торговли Министерства экономики и промышленности сообщает, что общий объем торговли между Израилем и Индией (товары, включая алмазы и деловые услуги) оценивается в 6,33 млрд долларов в 2021 году, из которых 3,6 млрд долларов — экспорт и 2,6 млрд долларов — импорт.
Курсор ранее писал, что бюджет полиции Израиля растет рекордными темпами. Бюджет израильской полиции растет исключительно за счет фонда зарплаты. Это при том, что расходы на техническое перевооружение правоохранительных органов на протяжении последнего десятилетия практически не увеличились.
Также мы сообщали, что Тель-Авив вошел в топ-10 самых дорогих городов мира за 2022 год. Независимо от того, в каком порядке города перечислены согласно различным критериям, ясно, что в азиатских, европейских и североамериканских городах жить намного дороже, чем в их аналогах в Африке и Южной Америке.