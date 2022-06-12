Бюджет полиции Израиля растет рекордными темпами — СМИ

Бюджет израильской полиции растет исключительно за счет фонда зарплаты. Это при том, что расходы на техническое перевооружение правоохранительных органов на протяжении последнего десятилетия практически не увеличились.

За последние десять лет бюджет полиции Израиля вырос в два раза. Так, средняя зарплата в израильской полиции выше на 65 процентов, чем в средняя зарплата страны. Если сравнивать с другими странами, то Нью-Йорке, Британии, Германии зарплата полицейских превышает среднюю лишь на 30 процентов.

Об этом написал корреспондент издания TheMarker Ави Бар-Эли.

В публикации говорится, что рост бюджета израильской полиции – рекордный. И речь идет в большинстве случаев о зарплате, так как расходы на техническое перевооружение правоохранительных органов на протяжении последнего десятилетия практически не увеличились.

Делается вывод, что качество работы полиции, несмотря на гигантские расходы, не повышается.

Ранее редакция Курсора сообщала, что правительство намерено проголосовать за вступление Израиля в Фонд культуры ЕС. Спорную заявку о членстве в Фонде культуры Европейского Союза должно в воскресенье рассмотреть правительство. По условиям сотрудничества это лишит финансовой поддержки культурные организации Иудеи и Самарии.

Также наш сайт писал, что власти Тель-Авива утвердили план строительства нового района на сотни домов.

Еще напомним, что в правительственной коалиции предлагают повысить еще один налог.