Минфин хочет, чтобы учителя прекратили забастовки

Министерство финансов готово пойти на уступки учителям и повысить зарплаты на тридцать процентов — до девяти тысяч шекелей. Кроме того предлагается финансирование дополнительных должностей.

Министерство финансов предлагает учителям новый пакет зарплат в попытке положить конец забастовкам в системе образования.

Согласно предложению, новые учителя будут получать 9 тысяч шекелей (2 600 долларов) в месяц, что на 30% больше их нынешней зарплаты. Также будет повышена зарплата учителей всех уровней.

Среди предложений — финансирование дополнительных должностей и гранты для учителей, которые остаются в профессии в течение нескольких лет.

Ранее «Курсор» писал, что в Израиле могут повысить плату за посещение детских садиков. Согласно рекомендации Государственной ценовой комиссии, предлагается увеличить тарифы субсидированных яслей и детских садов для детей младшего возраста. При этом министр образования Ифат Шаша-Битон не поддерживает предложение комиссии до тех пор, пока не будет увеличена государственная субсидия для родителей.

Мы сообщали о скандале в школе в Герцлии: детей заставляют относиться к второкласснику как к девочке. Мальчику разрешили считаться девочкой и пользоваться туалетом для девочек, что вызвало серьезные неодобрения родителей других детей из школы в Герцлии.

Кроме того, цены на детские сады повысятся с 1 сентября, если они вообще откроются. Критическая ситуация назревает для родителей. Детские сады могут не открыться с сентября, поскольку правительство постановило увеличить оплату за посещение садов детьми, но не решило вопрос с зарплатой учителей.