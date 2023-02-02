Минфин хочет ввести налог на квартиры вблизи станций будущего метро

На рассмотрение депутатов Кнессета был подан черновой вариант законопроекта о государственном регулировании на 2023 год, в котором расписаны множественные реформы. В частности в документе рассматривается возможность введения налога на владельцев нежилой недвижимости, которая расположена вблизи станций будущего метрополитена.

Об этом сообщает 12 канал ИТВ.

Бюджет этого года не предусматривает введение налога на дома и квартиры, расположенные вблизи станций, но в ближайшие годы ситуация может измениться.

Согласно законопроекту, глава Минфина будет ежегодно определять размер будущего налога, который начнет выплачиваться после начала строительства. Он будет выплачиваться на протяжении 40 лет.

С момента начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию налог составит лишь 20 процентов от его реальных показателей. С момента ввода метро в эксплуатацию владельцы недвижимости будут платить налог в полном объеме (100 процентов).

Стоимость проекта по строительству метро в Гуш-Дане составляет 150 млрд шекелей.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме началась проверка возможности прокладки метро. Если специалисты признают план прокладки железной дороги под городом возможным и целесообразным, новый вид общественного транспорта органично дополнит активно строящуюся городскую систему трамвайных линий.

Еще мы писали, что к началу 2030 года в центре Иерусалима откроют новую железнодорожную станцию, которая поможет справиться с большим пассажиропотоком.

Напомним, в Иерусалиме одобрен грандиозный проект «Площадка здания» («Митхам-биньян»), который предусматривает строительство новых квартир и офисных зданий.