Минфин подписал финансовое соглашение с Моссадом

В Моссаде рассчитывают увеличить зарплаты и пенсии, что позволит привлечь к работе высококлассных специалистов. Для некоторых должностей будут введены повышенные зарплаты уже с первых дней работы.

Министерство финансов и Моссад подписали уникальное сводное соглашение о промежуточной пенсии и регулировании путей трудоустройства.

Соглашение гарантирует привлекательную заработную плату для тех, кто занимает уникальные должности.

Глава отдела кадров Моссада приветствовал достигнутые договоренности, заметив, что благодаря соглашению в Моссад будут привлечены первоклассные технологи, которые продвинут организацию вперед.

В течение ближайших десяти лет значительная часть сотрудников организации будет трудоустроена на современных и уникальных условиях трудоустройства.

Благодаря соглашению, будут адаптированы к сегодняшнему рынку условия труда, а также повышена заработная плата на некоторых должностях с первого дня трудоустройства. Также было достигнуты договоренности о предоставлении уникальных условий выхода на пенсию для сотрудников на боевых должностях и оперативной работе.

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