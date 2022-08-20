Стало известно, на сколько выросли цены на жилье в Израиле

Центральное статистическое бюро опубликовало множество экономических показателей, свидетельствующих о том, что при нынешних темпах инфляции в 2022 году она может достичь 5,2%.

Инфляция снова поднялась в июле из-за неожиданно высокого скачка индекса потребительских цен на 1,1% в июле, что поставило Израиль на путь самого высокого роста цен в годовом исчислении с 2008 года.

Центральное статистическое бюро опубликовало множество других экономических показателей, указывающих на то, что при нынешних темпах инфляция может достичь 5,2% в 2022 году, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие и почти вдвое превышает прогноз Банка Израиля в 3%.

ИПЦ относится к ценам на основные товары, обычно используемые в израильских домохозяйствах, а также на одежду и транспорт, но не включает несколько конкретных секторов.

Отчет по жилищному строительству, который также был приложен к индексам CBS, показал, что дома подорожали на колоссальные 17,8% (в годовом исчислении), что является самым резким ростом примерно за 10 лет. Отчасти это связано с тем, что цены на жилье выросли на 2% только в мае и июне.

Последний экономический отчет, скорее всего, приведет к еще одному повышению процентной ставки, объявленному в ближайшие недели, что потенциально заставит израильских домовладельцев платить более высокий ежемесячный платеж по ипотеке.

Ранее Курсор писал, что в Израиле резко упали продажи новых домов. По данным Центрального статистического бюро, в первой половине 2022 года в Израиле было продано 23 800 новых домов, что на 11% меньше, чем в первой половине 2011 года.

Цены на жилье в Израиле достигли самого высокого уровня за 12 лет. Последние статистические данные об индексе потребительских цен показывают, что инфляция в Израиле далеко не стабилизируется.

Курсор сообщал, что в Израиле выросло количество исков о выселении арендаторов. В текущем году в Израиле существенно выросло количество исков от владельцев квартир на арендодателей из-за неуплаты.

Курсор информировал о жилищной лотерее в Израиле: новые детали о втором раунде.

Мы писали, что эксперт рассказал, когда могут упасть цены на жилье в Израиле.

Названы города Израиля, где снижаются цены на жилье.

Напомним, что назван город Израиля, лидирующий по продажам новых домов.