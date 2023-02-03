Минфин прокомментировал информацию о забастовке учителей

В связи с объявлением профсоюза учителей о готовящейся забастовке, министерство финансов выступило с заявлением о «недобросовестном поведении» работников образования.

Об этом сообщает Walla.

В минфине возмущены поведением организации учителей, которые сегодня объявили о готовящейся в воскресенье забастовке во всех средних школах страны. Ведомство подчеркнуло, что считает такое поведение учителей «озадачивающим и недобросовестным».

Представители минфина прокомментировали, что «запланированный на четверг, 2 февраля, переговорный процесс был отменен со стороны учителей». Перед этим министерство обратилось к профсоюзу учителей с просьбой перенести встречу на 13:00, но учителя в ответ просто отменили встречу.

Министерство финансов призывает учительскую организацию вернуться в стол переговоров и не наносить ненужный урон образовательному процессу и ученикам.

Ранее Курсор информировал, что учеба отменяется: в воскресенье во всех школах пройдут забастовки учителей. Согласно заявлениям учительского профсоюза, в воскресенье, 5 февраля, занятий не будет.

Также мы информировали о новом нападении на медработников: родители больного ребенка устроили разгром в «Асаф а-Рофе». Трехмесячную девочку привезли с приступом одышки, но в момент приема пациента произошел конфликт с сотрудниками больницы.