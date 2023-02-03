Учеба отменяется: в воскресенье во всех школах пройдут забастовки учителей

Согласно заявлениям учительского профсоюза, в воскресенье, 5 февраля, занятий не будет.

Профсоюз учителей объявил о проведении всеобщей забастовки.

Об этом сообщает Телеграм-канал Голос Израиля.

Забастовки пройдут во всех средних школах по всей стране в воскресенье. По всей видимости нас ожидают внеочередные школьные каникулы.

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