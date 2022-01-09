Министерская комиссия утвердила закон, который лишает арабов права на воссоединение семей

Министерская комиссия по законодательству утвердила законопроект Аелет Шакед, который должен заменить потерявший силу летом чрезвычайный закон, лишающий палестинских жен и мужей израильских граждан права жить в Израиле. Против голосовала только министр Тамар Зандберг (МЕРЕЦ), Нахман Шай («Авода») воздержался.

Временный чрезвычайный закон, регулярно продлевавшийся Кнессетом со времен Второй интифады, был провален в июле правой оппозицией, и сейчас «Ликуд» и его союзники также не намерены «помогать Беннету» в проведении правого закона, неприемлемого для части правящей коалиции, — хотя речь идет о законе, горячо поддерживаемом правым электоратом. РААМ и МЕРЕЦ не станут голосовать за продолжение дискриминации палестинцев.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

После того, как временный закон утратил силу, МВД было обязано удовлетворять просьбы палестинских супругов о начале ступенчатой процедуры натурализации — так же, как это делается с просьбами всех других иностранных супругов израильтян. Однако министр внутренних дел Шакед отдала распоряжение подчиненным «временно не рассматривать» заявления палестинцев до принятия нового закона. Более полутора тысяч поданных заявлений лежат без ответа — отклонить их МВД не имеет права, а принять не может из-за запрета министра.

В ответ на апелляции в БАГАЦ государство сообщило, что новый закон о гражданстве будет принят до конца января. Если этого не случится, правительству будет сложно обосновать в БАГАЦ законность действий МВД и судьям, возможно, придется обязать ведомство Аелет Шакед исполнять закон.

В этом случае у министра Шакед останется возможность запрещать натурализацию палестинцев личным приказом, в каждом индивидуальном случае отдельно. Право вето на натурализацию палестинцев останется, разумеется, и у ШАБАК — Служба внутренней безопасности имеет полномочия закрыть въезд в Израиль для любого опасного иностранца. Аелет Шакед и правые партии бьются не за безопасность государства, а за его «этническую чистоту».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Шакед просила депутатов от Ликуда подать их собственный законопроект о гражданстве.

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