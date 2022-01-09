Ещё один член Кнессета заразился COVID-19

Члена партии «Яадут а-Тора» Исраэль Эйхлер получил положительный тест на COVID-19.

Об этом пишет Times Of Israel.

66-летний Эйхлер ранее был инфицирован COVID в конце 2020 года и с тех пор прошел вакцинацию.

Ранее офис министра обороны Бенни Ганца объявил о карантине после того, как один из членов его штаба получил положительный тест на COVID.

Вчера положительный тест на COVID получили члены Ликуда Хаим Кац и Этти Атия, а также член ШАС Йоав Бенцур. Заместитель министра иностранных дел Идан Ролл и депутат от «Кахоль-Лаван» Михаэль Битон получили положительные тесты на прошлой неделе.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

Ранее Курсор сообщал, что ученые определили, почему вакцина против COVID-19 не всегда эффективна. Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах показали, что иммунная система каждого человека уникальна, поэтому инфекция переносится по-разному и действие вакцины также отличается.

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