Шакед просила депутатов от Ликуда подать их собственный законопроект о гражданстве

Журналисты рассказали о плане министра МВД, который якобы должен был закончиться «победой» оппозиции.

Глава МВД Айелет Шакед пытается договориться с партией Ликуд, чтобы депутаты от оппозиции подали свой проект закона о гражданстве, а часть коалиции его поддержит.

Об этом сообщает газета «Исраэль а-йом».

Так, Шакед ведет переговоры при помощи посредников с депутатами Ювалем Штайницем и Ави Дихтером. Она предлагает им провести проект закона, а затем, когда его примут, это можно будет записать в победу оппозиционным силам.

Однако, как сообщает газета, представители Ликуда отказались от предложения министра внутренних дел. Источник сообщил газете, что Шакед пытается «пробить брешь в стене Ликуда».

А вот в канцелярии самой Шакед сказали, что она снова планирует вынести проект закона на голосование.

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