Министр экономики призывает компании разрешить сотрудникам работать из дома

Министр экономики Орна Барбивай призывает частные компании разрешить своим сотрудникам по возможности работать дома, поскольку число случаев заболевания COVID в Израиле продолжает стремительно расти.

Об этом пишет Times Of Israel.

Это заявление поддержал глава Гистадрута, крупнейшего профсоюза страны.

«Правительство проводит политику сохранения экономики наряду с COVID с минимально возможным ущербом для предприятий и работников», — говорит Барбивай.

В настоящее время в Израиле насчитывается 116 411 активных случаев заболевания COVID.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

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