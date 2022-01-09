Министр экономики призывает компании разрешить сотрудникам работать из дома

Министр экономики Орна Барбивай призывает частные компании разрешить своим сотрудникам по возможности работать дома, поскольку число случаев заболевания COVID в Израиле продолжает стремительно расти.
Об этом пишет Times Of Israel.
Это заявление поддержал глава Гистадрута, крупнейшего профсоюза страны.
«Правительство проводит политику сохранения экономики наряду с COVID с минимально возможным ущербом для предприятий и работников», — говорит Барбивай.
В настоящее время в Израиле насчитывается 116 411 активных случаев заболевания COVID.
Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.
Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.
Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.