Министр энергетики Украины рассказал о помощи Израиля

Израиль передал учреждениям Херсонской области 17 генераторов различной мощности.

Об этом соощает Министерство энергетики Украины.

Так, в Минэнерго говорят о том, что Израиль передал Херсонщине 17 генераторов различной мощности — 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА и 250 кВА.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал: «Передача этих генераторов дает мощный импульс для восстановления региона в целом.

Такая поддержка показывает, что все объединяются, чтобы сделать жизнь людей на деоккупированных территориях нормальной и цивилизованной, в отличие от того, что они испытывали под оккупацией».

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