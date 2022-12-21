Министр энергетики Украины рассказал о помощи Израиля

Израиль передал учреждениям Херсонской области 17 генераторов различной мощности.
Об этом соощает Министерство энергетики Украины.
Так, в Минэнерго говорят о том, что Израиль передал Херсонщине 17 генераторов различной мощности — 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА и 250 кВА.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал: «Передача этих генераторов дает мощный импульс для восстановления региона в целом.
Такая поддержка показывает, что все объединяются, чтобы сделать жизнь людей на деоккупированных территориях нормальной и цивилизованной, в отличие от того, что они испытывали под оккупацией».
Читайте также: Киссинджер заявил, что пора заключить мир между Украиной и рф путем переговоров.
Минюст случайно опубликовал в интернете секретный договор о безопасности — СМИ.