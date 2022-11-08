Министр культуры Хили Троппер рассказал, будет ли сотрудничать с Нетаниягу

Хили Троппер (Национальное единство) заявил сегодня утром в интервью для Галей Цахаль, что его партия не намерена присоединяться к какому-либо правительству во главе с лидером Ликуда Биньямином Нетаниягу.
«Мы не будем сидеть с Нетаниягу. У нас есть много причин, и мы подробно изложили их все в прошлом. Это определенно не для нас», — сказал Троппер.
Ранее Курсор писал о разногласиях между Лапидом и Ганцем: политики не разговаривают после выборов.
Кроме того, Авив Кохави раскритиковал высказывания Смотрича о смерти Рабина.