Министр культуры Хили Троппер рассказал, будет ли сотрудничать с Нетаниягу

Министр культуры и спорта Йехиэль (Хили) Моше Троппер выразил свое мнение касаемо присоединения к правительству Нетаниягу.

Хили Троппер (Национальное единство) заявил сегодня утром в интервью для Галей Цахаль, что его партия не намерена присоединяться к какому-либо правительству во главе с лидером Ликуда Биньямином Нетаниягу.

«Мы не будем сидеть с Нетаниягу. У нас есть много причин, и мы подробно изложили их все в прошлом. Это определенно не для нас», — сказал Троппер.

Ранее Курсор писал о разногласиях между Лапидом и Ганцем: политики не разговаривают после выборов.

Кроме того, Авив Кохави раскритиковал высказывания Смотрича о смерти Рабина.