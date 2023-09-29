Министр Левин рассказал, кого из топ-чиновников уволил бы немедленно

Левин также заявил, что не следил за слушаниями в Верховном суде.

Министр юстиции Ярив Левин сказал, что если бы в его силах было уволить генпрокурора Гали Бахарав-Миару, он бы «действовал немедленно».

Об этом он сказал в интервью «Кан».

Левин также заявил, что не следил за обсуждением в Верховном суде, потому что «они не имеют компетенции, это бессмысленное обсуждение».

Он добавил, что у правительства нет «эффективной юридической консультации - и это очень печальная ситуация».

Напомним, что в четверг Верховный суд Израиля рассмотрел апелляции на закон, ограничивающий возможность отстранения премьер-министра от должности, в то время как нынешний премьер-министр Биньямин Нетаниягу сталкивается с протестами против пересмотра судебной системы правительства.

В Израиле существуют глубокие разногласия по поводу судебной реформы, которая спровоцировала одно из крупнейших за всю историю страны движений протеста против крайне правого правительства.

Одиннадцать из 15 судей Верховного суда рассмотрели три апелляции на закон о недееспособности, принятый в марте как поправка к одному из основных законов Израиля, квазиконституции страны.

Согласно закону, премьер-министр может быть признан непригодным к занимаемой должности только им самим или большинством в две трети кабинета министров, и это решение должно быть поддержано как минимум 80 из 120 депутатов парламента.

Судья Верховного суда Ицхак Амит заявил, что это представляет собой «личную» поправку, призванную защитить Нетаниягу от процедуры импичмента.

Юрист, представляющий правительство, Ицхак Барт, признал, что закон был принят по «политическим причинам, связанным с премьер-министром», но заявил, что этот шаг был направлен на «заполнение пробела в законе».

Министр юстиции Ярив Левин в заявлении, опубликованном его канцелярией, назвал слушания «попыткой отмены выборов».

Нетаниягу в мае 2020 года стал первым действующим премьер-министром Израиля, представшим перед судом по ряду обвинений во взяточничестве, которые он отрицает.

В феврале группа по борьбе с коррупцией подала в Верховный суд петицию с целью признать Нетаниягу непригодным к должности в связи с судебным разбирательством.

В преддверии заседания Верховного суда десятки протестующих собрались возле резиденции Нетаниягу в Иерусалиме, где, по данным полиции, были арестованы четыре человека.

Курсор писал, что Либерман выступил с требованием в здании Верховного суда и раскритиковал Нетаниягу.